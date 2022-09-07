Прага, , 11:52 — REGNUM Введение в Европейском союзе ограничения цен на российский природный газ не намерена рассматривать Чехия, которая председательствует в сообществе. Об этом 7 сентября заявил глава чешского минпромторга Юзеф Сикела в ходе заседания сенатского комитета по экономике.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американское издание Politico сообщило, что к предложению установить в Евросоюзе ограничение цены на природный газ из России скептически относится Германия.