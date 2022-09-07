Екатеринбург, 7 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Академическом районе Екатеринбурга появится инновационный медицинский кластер. На его строительство председатель Правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить 7,5 млрд рублей. Об этом 7 сентября в ходе встречи с руководителями медучреждений заявил мэр Алексей Орлов.

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Медицинский кластер будет включать научно-исследовательский институт, центр высоких технологий на базе онкодиспансера, поликлиники, жильё для врачей и преподавателей. Предполагается, что кластер повысит уровень комфорта екатеринбуржцев.

Отметим, Академический, на территории которого расположится кластер, является самым новым районом Екатеринбурга. Здесь проживают более 120 тысяч человек.