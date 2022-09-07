Москва, 7 сентября 2022, 11:49 — REGNUM Европейский союз широко, чрезвычайно энергично и лицемерно использует риторику об ограничении или полном отказе от импорта российских энергоносителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Газопровод
Газопровод
Gazprom.ru

«На Восточном экономическом форуме министр энергетики России Николай Шульгинов сделал неожиданное заявление о том, что, по оценкам российских экспертов, Европейский союз не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году. Это означает, что вся энергетическая санкционная политика стран ЕС была построена скорее на общих геополитических ожиданиях и широко продвигаемой Брюсселем «зеленой» повестке, а не на законах энергетики и реалистических оценках структуры энергетического баланса Европы, — сказал Ильинский. — Европа сожгла больше газа для производства электроэнергии за первые семь месяцев 2022 года, чем за тот же период прошлого года, несмотря на обещания стран — членов ЕС сократить потребление газа на 15%. Использование газа для генерации электроэнергии выросло почти на 5%, что составляет более 13 тераватт».

Как подчеркнул Ильинский, сжигание угля в «зеленом» ЕС подскочило почти на 12%, что позволило произвести около 28 тераватт электроэнергии.

«Это происходит сегодня в Европейском союзе, который широко, чрезвычайно энергично и лицемерно использует риторику об ограничении или полном отказе от импорта российских энергоносителей», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Норвегия готова обсудить с Европейским союзом введение предельных цен на газ.

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