Москва, 7 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Европейский союз широко, чрезвычайно энергично и лицемерно использует риторику об ограничении или полном отказе от импорта российских энергоносителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«На Восточном экономическом форуме министр энергетики России Николай Шульгинов сделал неожиданное заявление о том, что, по оценкам российских экспертов, Европейский союз не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году. Это означает, что вся энергетическая санкционная политика стран ЕС была построена скорее на общих геополитических ожиданиях и широко продвигаемой Брюсселем «зеленой» повестке, а не на законах энергетики и реалистических оценках структуры энергетического баланса Европы, — сказал Ильинский. — Европа сожгла больше газа для производства электроэнергии за первые семь месяцев 2022 года, чем за тот же период прошлого года, несмотря на обещания стран — членов ЕС сократить потребление газа на 15%. Использование газа для генерации электроэнергии выросло почти на 5%, что составляет более 13 тераватт».

Как подчеркнул Ильинский, сжигание угля в «зеленом» ЕС подскочило почти на 12%, что позволило произвести около 28 тераватт электроэнергии.

«Это происходит сегодня в Европейском союзе, который широко, чрезвычайно энергично и лицемерно использует риторику об ограничении или полном отказе от импорта российских энергоносителей», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Норвегия готова обсудить с Европейским союзом введение предельных цен на газ.