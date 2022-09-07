Москва, , 11:49 — REGNUM Планы по сокращению поддержки безработных преждевременны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Эксперты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина разработали новую модель выплат пособий взамен нынешней «устаревшей». Там предлагают выплачивать пособия не всем зарегистрированным безработным, а лишь тем, чьи семьи признаны малоимущими.

«Предполагается, что если семья не малоимущая, она и сама может обеспечить безработного. Это совершенно возмутительная, преступная инициатива, сопоставимая лишь с повышением пенсионного возраста», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что эксперты Минфина даже не скрывают главной цели — это «оптимизация финансирования политики занятости».

«Сегодня безработные и так получают мизерную поддержку от государства. Помощь в поиске работы через Центры занятости зачастую чисто формальная, пособия — смехотворные. Не удивительно, что в стране лишь 675 тыс. из более 3 млн безработных официально зарегистрированы», — отметил парламентарий.

Трансформация, по его убеждению, должна заключаться в расширении поддержки безработных на фоне очевидных рисков.

«По мнению более вменяемых экспертов, реальная безработица вдвое выше официальной, а низкие официальные цифры как раз связаны с недостаточностью господдержки. Эту поддержку нужно наращивать, в том числе увеличивать пособия по безработице», — подчеркнул лидер СРЗП.

Читайте также: Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме