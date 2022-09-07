Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Председатель постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума о том, как Китай будет помогать развивать Дальний Восток.

kremlin.ru Ли Чжаньшу

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По словам спикера, китайско-российские отношения выдержали разного рода испытания и не подвержены конъюнктурным воздействиями, основаны на независимости и самостоятельности.

«Укрепление нашего сотрудничества приносит пользу нашим народам и мировой экономике. Китайская сторона заинтересована в развитии инфраструктуры Дальнего Востока, развития сельского хозяйства, торговли, обработки материалов и ресурсов. У наших стран есть сверхсотрудничество в энергетике, экологии, медицины и образовании. Китай готов участвовать во всех проектах, потенциал и хорошая база для сотрудничества есть во всех сферах», — сказал Ли Чжаньшу.

Как сообщало ИА REGNUM, государства АТР не приемлют разрушительную логику санкций. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.