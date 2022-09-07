Таллин, 7 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум.

Класс

Учительская организация южной Эстонии из Вильянди выступила с предложением сосредоточить детей беженцев из б. УССР в полупустых школах сельской местности.

Подобное предложение направлено в министерство образования Эстонии. Отмечается, что сейчас такие дети распределены по отдельным классам разных школ и гимназий и требуют от учителей специальных усилий, потому что эстонским языком они не владеют. А сельские школы остро нуждаются в учениках и находятся под угрозой закрытия, подчеркнули авторы обращения.

В министерстве образования на это заявили, что подобное решение должно приниматься местным самоуправлением, а не государством. При этом желательно, чтобы дети ходили в эстонские школы, потому что не все дети из б. УССР в будущем вернутся на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, учителя и руководство расположенной на острове Сааремаа Куресаареской гимназии выступило с критикой в адрес системы распределения детей б. УССР. Отмечалось, что такие дети не говорят по-эстонски, поэтому им приходится объяснять по-русски и тем самым отнимать время занятий у местных учеников. От этого страдает уровень знаний эстонских детей, предупредили педагоги.