Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Начальник отдела здравоохранения администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, а также генеральный директор коммерческой структуры и специалист медицинского учреждения задержаны по уголовному делу о присвоении 77 млн рублей, выделенных из бюджета города на уборку районных поликлиник. Об этом сообщили 7 сентября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Напомним, ранее сообщалось об обысках и задержаниях по этому делу.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников администрации Василеостровского района Петербурга, подведомственных ей медицинских учреждений района, а также представителей коммерческих организаций совершили мошенничество в особо крупном размере. Злоумышленники нарушили федеральный закон о госзакупках и обеспечили заключение госконтрактов по уборке ряда медицинских учреждений с коммерческой структурой и индивидуальным предпринимателем.

«Таким образом, был причинен ущерб бюджету Российской Федерации, выразившийся в необоснованном заключении и перечислении денежных средств в особо крупном размере», — пояснили в ведомстве, добавив, что с декабря 2019 года по сентябрь 2022 года было совершено хищение бюджетных денежных средств на общую сумму более 77 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктом «г» части 3 статьи 286 УК РФ («Мошенничество», «Превышение должностных полномочий»).

Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России провели обыски и изъяли предметы и документы, представляющие интерес для следствия. После чего были задержаны 34-летний начальник отдела здравоохранения администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, 43-летний генеральный директор коммерческой структуры, он же индивидуальный предприниматель, а также 36-летняя специалист медицинского учреждения.

«Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении им обвинения», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу отдела здравоохранения района Петербурга подозревают в мошенничестве