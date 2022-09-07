Сеул, 7 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль встретился на полях «Сеульского оборонного диалога» с японским коллегой Масами Ока. Об этом 7 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

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В ходе встречи стороны разделили мнение о важности трехстороннего сотрудничества в области безопасности между Токио, Сеулом и Вашингтоном.

Представители двух стран также обсудили инцидент, произошедший в 2018 году в Японском море, когда южнокорейский эсминец открыл предупредительный огонь в сторону японского патрульного самолета.

«Две стороны достигли понимания о необходимости решения данного вопроса для развития сотрудничества между министерствами обороны двух стран», — сообщили в министерстве, добавив, что для детального обсуждения будут проведены переговоры на рабочем уровне.

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Ещё одной темой обсуждения стало приглашение ВМС Южной Кореи на международный смотр флотилий, который должен состояться в ноябре в ознаменование 70-летия основания морских сил самообороны Японии.

Отметим, что споры вокруг данного приглашения возникли в связи с тем, что в рамках мероприятия на японских суднах будет поднят флаг Восходящего солнца, который в Южной Корее считают символом японского империализма.