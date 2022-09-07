Москва, , 11:45 — REGNUM Лидерами в рейтинге лучших туристических мест в России стали курорты Калининградской области — Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса (16,5 балла суммарно из 20 возможных, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Туристы Pedro Ribeiro Simões

На втором месте — Дагестан (16 баллов), на третьем — города «Золотого кольца» (15,9 балла). За ними следуют Ставропольский край и Алтай — 15,8 и 15,3 балла соответственно.

Камчатский край набрал 14,5 балла. У Крыма также суммарно 14,5 балла. Последнее место среди туристических регионов занял Краснодарский край (14,4 балла).

Участники опроса заявили, что отдых на Черноморском побережье обойдется дешевле, чем тур на Камчатку, но, по мнению отдыхающих, цены в Крыму и Краснодарском крае не соответствуют качеству сервиса.

Опрос проведён 1 августа — 5 сентября 2022 года среди 2400 граждан РФ старше 18 лет в 337 населёных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в летнем сезоне 2022 года врос спрос российских туристов на экскурсионные туры на Кавказ.

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