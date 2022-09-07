Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Готовность закупать российские удобрения и топливо выразил 7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр и глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Pcoo.gov.ph Мин Аун Хлайн

Как указал лидер Мьянмы, на сегодняшний день на блоке в Бенгальском заливе были обнаружены запасы природного газа в 2 триллиона кубических футов.

«В связи с тем, что в ближайшие три года добыча газа станет основной отраслью (в Мьянме — ред.), я хочу пригласить заинтересованных бизнесменов принять участие в инвестициях по его разработке… Я хочу обратиться ко всем присутствующим на этом форуме бизнесменам, пригласить их инвестировать в различные сектора экономики Мьянмы, такие как нефть и природные газ, энергетика, сельское хозяйство», — сказал он.

Кроме того, Мин Аун Хлайн уточнил, что также власти Мьянмы намерены «импортировать из России удобрения, топливо и нефтепродукты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр и глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что российский рубль, китайский юань и индийскую рупию можно использовать для того, чтобы прекратить в мировой торговле «долларовое устрашение».