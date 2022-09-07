Уфа, , 11:45 — REGNUM Заморозки ожидаются в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что днем 8 сентября в регионе ожидается дождь. Ночью температура воздуха в Башкирии может понизиться до +2°С, при прояснениях возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 °C, днем воздух может прогреться до +14°С.

Отмечается, что ночью и утром на автодорогах в Башкирии возможен туман, видимость до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с 20 августа по 20 сентября проходят форумы «Управдом», на которых жителям разъясняют жилищно-коммунальные вопросы. Согласно данным на 8 августа, средняя готовность коммунальных объектов к зиме в Башкирии составляет 71%.