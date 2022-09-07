* талибами — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 7 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Три человека были убиты и ранены в результате внутреннего конфликта между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Тахар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, столкновение имело место вечером 6 сентября, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправили солдат в уезд Намакаб, чтобы арестовать Курбана, одного из таджикских командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным источников, бой вспыхнул, когда прибывшие пытались проникнуть в дом командира — один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит, двое других получили ранения. Сообщается, что также был ранен и арестован сам Курбан.

Внутренние разногласия между командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции и ранее приводили к столкновениям и жертвам.