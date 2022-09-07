Астрахань, , 11:43 — REGNUM В шесть раз выросли объёмы ввоза автомобилей физическими лицами через Астраханскую таможню в 2022 году по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

На таможне Ctu.customs.ru

С начала года через Астраханский таможенный пост Астраханской таможни морским транспортом ввезено физическими лицами в Россию 465 транспортных средств.

«Большая часть ввозимых автомобилей прибывает из ОАЭ, Грузии и относится к категории «новые», не более трех лет с момента выпуска», — пояснили в пресс-службе.

И. о. первого заместителя начальника таможни Сергей Ризов рекомендует перед покупкой автомобиля ознакомиться с порядком ввоза транспортных средств для личного пользования на сайте Федеральной таможенной службы России. Консультации также можно получить непосредственно от специалистов таможни.