Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге предложили повысить заработную плату водителям городского общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Законодательного собрания Петербурга от фракции «Единая Россия» Алексея Цивилева.

Водитель автобуса Дарья Драй © ИА REGNUM

Парламентарий направил соответствующее обращение вице-губернатору Петербурга Алексею Корабельникову. Он предлагает включить в проект городского бюджета на 2023–2025 годы субсидии городским предприятиям на увеличение зарплат водителям.

Цивилёв отметил, что государственные унитарные предприятия Петербурга в сфере пассажирских перевозок столкнулись с кадровой проблемой. При этом у коммерческих перевозчиков зарплаты водителей выше.

«На сегодняшний день средняя заработная плата водителей ГУП «Пассажиравтотранс» и ГУП «Горэлектротранс» составляет 60-65 тысяч рублей, водителей коммерческих перевозчиков — 85-90 тысяч, т.е. на 40-45% выше», — сообщают в пресс-службе депутата.

Там добавили, что и Петербургскому метрополитену не хватает почти одной тысячи работников. Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова заместителя главы комитета по транспорту Олега Матвеева, трём транспортным госпредприятиям Петербурга не хватает порядка четырёх тысяч сотрудников.

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