Пенза, , 11:58 — REGNUM В течение трех дней житель города Пензы перечислил более 5 млн рублей на банковские счета аферистов. При этом часть средств мужчина взял в кредит, сообщает 7 сентября пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Со слов 39-летнего пострадавшего, по телефону с ним связался якобы сотрудник службы безопасности банка. По карте мужчины проходили подозрительные операции, а сохранить средства позволит перевод накоплений на безопасный счет, уверял лжебанкир. Поверив злоумышленнику, горожанин за три дня перевел на продиктованные реквизиты свыше 5 млн рублей.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, следуя инструкциям лжебанкиров, житель Пензы потерял более 3 млн рублей.

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