Челябинск, , 11:41 — REGNUM В Челябинской области ещё одного фермера ожидает суд за незаконное получение субсидии. Об этом сообщает областное управление СКР.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ему вменяют мошенничество при получении выплат. По данным следствия, в 2021 году он предоставил в областной минсельхоз фиктивные документы о понесенных расходах. Этот факт был выявлен полицейскими. Скоро гражданин предстанет перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области поймали ещё одного такого фермера. Он незаконно получил из бюджета 800 тыс. рублей в виде субсидии.