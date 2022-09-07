Челябинск, 7 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё одного фермера ожидает суд за незаконное получение субсидии. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ему вменяют мошенничество при получении выплат. По данным следствия, в 2021 году он предоставил в областной минсельхоз фиктивные документы о понесенных расходах. Этот факт был выявлен полицейскими. Скоро гражданин предстанет перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области поймали ещё одного такого фермера. Он незаконно получил из бюджета 800 тыс. рублей в виде субсидии.