Белгород, , 11:44 — REGNUM Лечебно-диагностическое отделение Калужского филиала федерального государственного автономного центра «Микрохирургия глаза» открылся в Белгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

На приёме у офтальмолога https://belregion.ru

Белгородские пациенты смогут получать технологическую медицинскую помощь, в том числе при лечении катаракты. В центре применяют порядка 20 методик обследования пациентов любого возраста и с любыми физическими особенностями. Новое медицинское учреждение оснащено современным оборудованием последнего поколения.

«Очень рад, что медицина Белгородской области расширяет применение высоких технологий. Теперь белгородцы смогут получить доступную высококвалифицированную помощь в комфортных условиях, не выезжая в Москву или Калугу. Самое главное — что технологии, которые будут использованы, позволяют пациенту сразу же после оказания медицинской помощи отправиться домой. Мне кажется, это не просто удобно, это — медицина будущего. Благодарен руководству за отличный пример для других направлений, которые готовы к цифровизации и работе с новым эффективным медицинским оборудованием», — сказал на открытии центра губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Для работы в отдалённых районах закуплен мобильный диагностический офтальмологический комплекс.