Торонто, Канада, 7 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) анонсировал возобновление концертного тура после недавней потери голоса. Об этом пишет портал NME.

Цитата из видеоинтервью The Weeknd

Первые выступления после восстановления артист планирует дать 22 и 23 сентября 2022 года в Торонто (Канада), после чего он отправится с шоу в Лос-Анджелес (США). «Доктор говорит, что мой голос в безопасности, и после отдыха я буду в форме и смогу устроить шоу, которого ждут мои фанаты из Торонто», — рассказал The Weeknd.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, The Weeknd остановил концерт в Лос-Анджелесе из-за проблем с голосом. Сразу после исполнения второй песни певец на некоторое время покинул сцену, после чего вернулся и рассказал зрителям о вынужденной отмене мероприятия.