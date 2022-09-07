Певец The Weeknd объявил о возобновлении концертной деятельности
Торонто, Канада, 7 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) анонсировал возобновление концертного тура после недавней потери голоса. Об этом пишет портал NME.
Первые выступления после восстановления артист планирует дать 22 и 23 сентября 2022 года в Торонто (Канада), после чего он отправится с шоу в Лос-Анджелес (США). «Доктор говорит, что мой голос в безопасности, и после отдыха я буду в форме и смогу устроить шоу, которого ждут мои фанаты из Торонто», — рассказал The Weeknd.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, The Weeknd остановил концерт в Лос-Анджелесе из-за проблем с голосом. Сразу после исполнения второй песни певец на некоторое время покинул сцену, после чего вернулся и рассказал зрителям о вынужденной отмене мероприятия.