Мурманск, , 11:40 — REGNUM В сентябре в Мурманске появятся четыре обогреваемых остановочных павильона. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Юрий Сердечкин.

Автобусная остановка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он отметил, что первые остановки общественного транспорта с инфракрасными обогревателями появятся на центральных улицах города — на городской площади Пять Углов и на улице Капитана Егорова. Старые остановочные комплексы были разобраны. Их перенесут на другие улицы, где требуется замена павильонов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале запустили производство тёплых остановок. Для утепления стен используют пенополистирол, для облицовки — влагостойкую фанеру.