Владивосток, 7 сентября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. «На полях» Восточного экономического форума, глава Якутии Айсен Николаев провёл встречу с финалистами кадрового проекта «Арктический вызов», участниками которого стали жители более 30 регионов страны. Кроме того, руководитель региона дал напутствие участникам проекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

«Мы начинаем принимать меры по возрождению жизни в Арктике. В позапрошлом году приняли стратегию развития Арктики. Есть у нас одно из немногих в стране министерство по развитию Арктики. Есть хорошие программы. Сегодня презентовали здесь проект по горнопромышленному кластеру в Усть-Янском районе. Появились новые подходы в энергетике и транспорте. Вместе с тем для Арктики нужны новые компетенции, нужны новые решения», — отметил Айсен Николаев.

Кроме того, он подчеркнул, что в условиях промышленного освоения российской Арктики необходимо сохранить исконную среду обитания, языки и традиции коренных малочисленных народов Севера, а также соблюдать интересы всех, кто проживает на этой территории.

Напомним, что проект «Арктический вызов» — программа федерального уровня, нацеленная на привлечение высококвалифицированных специалистов и руководителей в субъекты Арктической зоны РФ. В рамках программы предложено свыше 200 специальностей по девяти различным направлениям. В программе «Арктический вызов» участвуют 44 города и населённых пункта в Карелии, Ямале, Якутии, Чукотке, Красноярском крае, Коми, в НАО и Архангельской области, 78 работодателей, среди которых 24 — региональные министерства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, проект «Арктический вызов» по привлечению, отбору и оценке кадров для управленческих команд Арктической зоны продлил срок приёма заявок до 30 сентября. Увеличение срока связано с активным участием регионов и появлением новых вакансий.

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