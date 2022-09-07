Владивосток, , 11:39 — REGNUM Концентрация мирового сообщества и особенно России на спецоперации по денацификации б. УССР вызывает озабоченность у Еревана. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян 6 сентября на заседании Восточного экономического форума.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стратегический партнёр Армении — Российская Федерация — в сфере безопасности очень сконцентрирован на ситуации вокруг [б. УССР]. Есть очень конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации ситуации в нашем регионе», — сказал Пашинян.

Он также посетовал, что некие силы очень стараются представить в России армянское правительство прозападным, а в странах Европы — пророссийским. В этом Пашинян видит дополнительную угрозу дестабилизации в регионе.