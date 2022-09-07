Москва, , 11:39 — REGNUM Запись на обучение с финансовой поддержкой от государства на онлайн-курсах в области искусственного интеллекта от МГТУ им. Н.Э. Баумана, Университета ИТМО, Финансового университета при Правительстве РФ, ТУСУР или «1Т» продлена до 14 сентября. Обучение организовано Минэкономразвития России благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».

Оператором проекта по обучению выступает Университет 2035. Согласно правилам программы, государство софинансирует до 85 тысяч рублей на обучение на курсах стоимостью до 110 000 рублей. Оставшуюся часть слушатели могут оплатить самостоятельно либо за счет работодателя: с учетом софинансирования по федеральномупроекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» сумма доплаты не превышает 15 тысяч рублей.

В каталоге Университета 2035 доступны такие курсы, как: Аналитик данных (Datascientist) от МГТУ им. Н.Э. Баумана, Аналитик данных и Архитектор в области ИИ от Университета ИТМО, Аналитик данных от Финансового университета при Правительстве РФ, Методы анализа и прогнозирования данных от ТУСУР и Инженер данных от «1Т». Уточнить стоимость обучения на конкретном курсе можно в каталоге на сайте проекта.

Чтобы стать участником программы и получить софинансирование на обучение, необходимо подать заявку на сайте ai.2035.university, заполнить анкету и пройти профориентационную диагностику, выбрать программу и успешно сдать вступительное испытание.

«Специалисты в сфере ИИ являются не только одними из самых востребованных, но еще и одними из самых высокооплачиваемых. В то же время, высокими в сфере ИИ являются и стоимость обучения, и порог входа в профессию: нужны знания программиста, математическая база. В рамках федпроекта «Искусственный интеллект» Университет 2035 предоставляет возможность освоить профессии в сфере ИИ на курсах от ведущих вузов и научно-образовательных центров страны. Стоимость курсов для конкретного слушателя в несколько раз ниже их рыночной стоимости благодаря государственной поддержке, что позволит людям качественно и комплексно выстроить траекторию развития», — сказал Вадим Медведев, врио ректора Университета 2035, генеральный директор Фонда поддержки проектов НТИ.

Обучение стартует в сентябре 2022 года. Заявки на участие в проекте принимаются при условии наличия свободных мест. Их количество ограничено: в этом году обучение с господдержкой смогут пройти 2 375 человек.

«На 2022 год ежегодная дополнительная потребность российской экономики в кадрах с компетенциями в сфере ИИ составляет 25,7 тыс. человек. Разработанная в МГТУ им. Н.Э. Баумана программа повышения квалификации «Аналитик данных» позволяет слушателям за 250 академических часов освоить необходимый объем знаний и навыков для качественного старта в профессии. По окончании обучения выпускники трудоустраиваются в ведущие российские ИТ-компании, включая компании-партнеры нашего Центра. Эту практику подтверждают выпускники наших предыдущих программ, уже нашедшие работу мечты по новой специальности, полученной в Бауманке», — комментирует директор НОЦ «Технологии искусственного интеллекта» МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Нелюб.

Принять участие в программе могут граждане РФ старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, с наличием среднего профессионального или высшего образования, либо студенты колледжей и вузов. Начать обучение смогут люди с достаточным уровнем знаний в сфере ИТ, который будет проверен в рамках вступительного испытания.

«Сфера ИИ огромна, поэтому мы предлагаем сразу две образовательные программы. Одна, «Архитектор в области ИИ», носит более технологический характер, нацелена на формирование инженерного подхода в реализации и применении систем искусственного интеллекта. Вторая — «Аналитик данных» — сфокусирована на методах машинного и глубокого обучения, применяемых для решения прикладных задач ИИ. Для успешного освоения программы нужно иметь базовые знания математики и программирования. Полученные знания найдут применение практически в любой профессиональной деятельности, так как везде есть задачи, связанные интеллектуальным анализом данных — банки, торговля, административная и производственная сферы, медицина», — комментирует директор Высшей школы цифровой культуры Университета ИТМО Елена Михайлова.

Участие в программе «Архитектор в области ИИ» требует определенной предварительной подготовки, отмечает замдиректора Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО Александра Климова: «Необходимо знать основы программирования и машинного обучения, уметь писать программы на каком-либо императивном языке программирования и владеть навыками алгоритмизации задач».Учитывая повсеместное внедрение систем ИИ и кадровый голод ИТ-бизнеса в части архитекторов ИИ, такие специалисты будут широко востребованы в любых организациях ИТ-отрасли, ИТ-подразделениях организаций других сфер и научно-исследовательских учреждениях.

«У ТУСУРа серьезный научный и образовательный задел в области ИИ. Наши выпускники занимаются прогнозированием экономических показателей компаний, оптимизацией технологических процессов в нефтяной отрасли, обнаружением аномалий в финансовой отчетности, реализацией технологий доверенного взаимодействия (анализ сетевого трафика, аутентификация и т.д.). Безусловно, за 250 часов освоить полностью это направление нельзя, именно поэтому мы рассчитываем на слушателей продвинутого уровня с базовыми навыками программирования и знанием основ методов оптимизации. Во время обучения мы познакомим их с конкретными кейсами, набором методов с практическими примерами применения. Это даст солидный базис для дальнейшего развития», — комментирует заместитель директора ЦК НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» ТУСУР Антон Конев.

«Спрос на специалистов по работе с данными растёт каждый год, начиная с 2015. В 2022 произошел самый большой скачок, а средняя зарплата вышла на уровень от 120 тысяч рублей. 1T занимается коммерческой разработкой больше 20 лет, наши эксперты разработали одну из самых успешных CRM-систем в России. Мы знаем, какие задачи на практике стоят перед инженерами и аналитиками данных. Именно поэтому мы построили курс «Инженер данных» так, чтобы за 260 часов обучающийся, уже имеющий базовую математическую или техническую подготовку, освоил ключевые навыки, которые позволят ему в дальнейшем найти работу в этой области», — комментирует генеральный директор ООО «1Т» Валентина Кармаза.

К 2024 году финансовую поддержку в обучении благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» получат не менее 6 334 человек.