Клинтон больше не будет стремиться в кресло президента США
Вашингтон, 7 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон никогда больше не пойдет на выборы американского президента, об этом она заявила в эфире CBS Evening News
Хиллари Клинтон
«Нет, нет», — отметила она, отвечая на вопрос ведущей Норы О’Доннелл.
«Но я собираюсь сделать все возможное, чтобы у нас был президент, который уважает нашу демократию и верховенство закона и поддерживает наши институты», — продолжила Клинтон.
По словам экс-первой леди, бывший президент Трамп не вписывается в эту категорию и что «он должен потерпеть сокрушительное поражение», если снова будет баллотироваться.