Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», за первый год работы механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП более 21 тыс. предпринимателей получили кредиты на сумму свыше 180 млрд рублей. Это стало рекордным показателем за все время работы Корпорации. Для сравнения: в 2020 году гарантии получили 1,7 тыс. предприятий на 126 млрд рублей. Подробности со ссылкой на генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, выступившего на Восточном экономическом форуме, сообщает 7 сентября платформа мсп. рф.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

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«Для нас принципиально важно, что на долю микро‑ и малого бизнеса пришлось 98% кредитов с господдержкой. При этом около 80% из них было выдано на оборотные цели, и около 27% кредитов получили представители обрабатывающей отрасли. Общеизвестно, что малые компании — нежелательные клиенты для банков. При этом 90% предприятий развиваются и работают за счет заемных средств. Как раз для того, чтобы увеличить шансы малых компаний на банковское финансирование под адекватные, а не потребительские ставки, ровно год назад мы по поручению президента запустили механизм «зонтичных» поручительств», — отметил Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что это совершенно новая модель оказания гарантийной поддержки государства через Корпорацию МСП. «Зонтичные» поручительства работают быстрее за счет того, что выдаются в «одном окне» банка вместе с кредитом, и покрывают до 50% рисков. Кроме того, этот инструмент эффективнее других подобных механизмов.

«Наш механизм дает возможность снижать ставки по кредитам. В этом году на 1−1,5%. Каждый четвертый кредит пришелся на бизнес, который без «зонтичных» поручительств никогда бы не получил его. В Дальневосточном федеральном округе бизнес привлек 878 кредитов под «зонтичные» поручительства на общую сумму 8,1 млрд рублей. В топ-5 регионов вошли Приморский и Хабаровский края, республики Саха (Якутия) и Бурятия, а также Сахалинская область. Есть куда расти. И мы готовы активно подключаться и помогать», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП.

В развитие механизмов поддержки Корпорация МСП и правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение на Восточном экономическом форуме. Оно предусматривает совмещение «зонтичных» поручительств Корпорации МСП и поручительств региональной гарантийной организации, а именно микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)».

«Благодаря такому совмещению предприниматели получат возможность покрыть до 70% риска по кредитным обязательствам. Это расширит доступ к привлечению дополнительного финансирования на развитие бизнеса. Более того, для начинающих и молодых предпринимателей совместное гарантийное обеспечение будет еще выше — в пределах 90% текущей суммы основного долга по кредитному договору», — отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Александр Токар.

«Гарантийная поддержка по кредитам является востребованной мерой, «зонтичные» поручительства помогают привлечь необходимое финансирование тем заемщикам, у которых недостаточно залога. С начала 2022 года поручительства республиканского Фонда развития предпринимательства помогли 72 предпринимателям Якутии получить банковские кредиты на общую суммуболее 1,1 миллиарда рублей. Объединяя возможности региональной гарантийной организации и Корпорации МСП, мы можем существенно увеличить эти показатели. Работа в рамках данного соглашения даст бизнесу Якутии дополнительные возможности по привлечению кредитных средств», — сообщил министр предпринимательства торговли и туризма РС (Я) Тимур Ханды.

Аналогичным соглашением о сотрудничестве довольны и в правительство Еврейской автономной области.

«Малое и среднее предпринимательство в последние годы стало одной из надежных опор экономики области. Мы ценим каждого бизнесмена, всегда открыты к диалогу и фактически в ручном режиме готовы решать различные вопросы в рамках наших полномочий. Постоянные встречи с предпринимателями, которые проводит правительство Еврейской автономной области, позволяют нам слышать друг друга и вырабатывать именно те меры, которые реально помогут бизнесу», — подчеркнул губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Всего в ЕАО зарегистрировано более 6 тысяч предпринимателей. Это юридические лица и ИП с учетом самозанятых. Соглашение позволит расширить взаимодействие в рамках совершенствования системы мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, развития новых направлений поддержки и форм ее оказания.

Напомним, «зонтичные» поручительства были разработаны по поручению президента Владимира Путина и запущены Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализацию механизма в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

В настоящее время «зонтичные» поручительства принимают 12 банков-партнеров. За первые шесть месяцев 2022 года с использованием этого инструмента выдано 13 тыс. кредитов компаниям более чем на 100 млрд рублей.