Стокгольм, 7 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В конце избирательной кампании Социал-демократы потратили много времени и сил на то, чтобы очернить Шведских демократов. У Левых раньше была аналогичная стратегия, но теперь даже они поняли, что оговоры политических оппонентов могут иметь обратный эффект. Об этом написала газета SvD со ссылкой на осведомленные источники внутри Левых.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

Источники сообщили газете, что партруководство Левых «трясет головой» над нынешней предвыборной тактикой Социал-демократов.

«Они заставляют избирателей решать, за или против Шведских демократов те выступаю. Понимаете, в этой ситуации вся содержательная политика просто исчезает», — объяснил источник.

Внутри Левых также есть убеждение, что лидер Шведских демократов Йимми Окессон с радостью «поиграл бы в такой пинг-понг», но партия решила не бросать ему кость и вместо этого скорее хочет обсудить свою собственную политику и противопоставить ее политике Шведских демократов.