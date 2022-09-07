Ульяновск, 7 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Ульяновске взят под стражу местный житель, которого обвинили нападениях на девушек, в том числе ему инкриминируют изнасиловании и действиях сексуального характера. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 47-летний ульяновец. По версии следствия, 11 августа 2011 года возле дома по проспекту Гая он изнасиловал девушку, 28 декабря 2021 года на улице Артема совершил насильственные сексуальные действия в отношении другой пострадавшей, у которой также забрал мобильный телефон.

Правоохранители считают, что ещё два преступления были совершены в 2022 году. Как установило ведомство, 12 января возле дома по улице Аблукова он напал с ножом на девушку, пытаясь её изнасиловать, но горожанке удалось вырваться и убежать. 3 сентября, как считает следствие, он совершил разбойное нападение на местную жительницу возле дома по улице Локомотивной.

Обвиняемый арестован. Правоохранители отмечают, что установлен его генотип с мест преступлений.

Мужчину обвинили в изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), совершении насильственных действий сексуального характера с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), разбое с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и краже (п. «г» ч. 2 ст.158 УК РФ).

Расследование продолжается, в том числе проводятся очные ставки с потерпевшими.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года стало известно, что в Ульяновской области арестован 54-летний местный житель, которого обвиняют в надругательстве над четырёхлетней девочкой. История получила общественный резонанс после публичного обращения матери пострадавшей.

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