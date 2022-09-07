Стокгольм, , 11:36 — REGNUM На выборах в риксдаг Швеции уже проголосовали почти 1,3 миллиона избирателей. Об этом 7 сентября было сообщено на сайте Центральной избирательной комиссии.

Стокгольм. Швеция

Данная цифра как минимум на 8% больше по сравнению с прошлыми парламентскими выборами, по словам руководителя аппарата ведомства Анны Нюквист.

«Тенденция к досрочному голосованию все большего числа людей сохраняется», — считает она.

Цифры могут быть даже выше, отмечают в Центральной избирательной комиссии, потому что есть задержка с отчетами от муниципалитетов.

Досрочное голосование в Швеции началось 24 августа и продолжится до дня голосования 11 сентября.

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