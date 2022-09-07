Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Бизнесмен Евгений Пригожин выразил сожаление в связи с тем, что его слова месячной давности о необходимости бизнесменам с Рублевки «оторвать розовые задницы от диванов» не возымели нужного действия.

Евгений Пригожин Government of the Russian Federation

Ранее режиссер Никита Михалков в интервью ТАСС процитировал слова предпринимателя и заявил, что сегодняшняя жизнь вынудит олигархов вкладывать деньги в развитие российского продукта.

«Господа, сегодня такой прекрасный день — 7 сентября, среда. Практически юбилейная дата. Я призываю всех, кто имеет розовые задницы, все-таки оторвать их от диванов. Я просил вас об этом еще в середине августа. Так и не оторвали. Жаль», — сказал Евгений Пригожин.

Ранее Пригожин раскритиковал российских бизнесменов за бездействие в трудные для России времена.