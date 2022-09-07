Ярославль, 7 сентября 2022, 11:43 — REGNUM В Ярославле власти планируют потратить на строительство соматического корпуса областной детской больницы 2 млрд 740 млн рублей. Об этом сообщает портал ЯрНьюс со ссылкой на портал госзакупок.
Новое здание стационарного пятиэтажного корпуса на 160 коек появится на Тутаевском шоссе. Аукцион на обоснование инвестиций по возведению здания был объявлен ещё в мае этого года.
Аукцион на само строительство корпуса больницы пока не объявлен, но, вероятно, это произойдёт в ближайшее время.
Напомним, объект вошёл в целевую программу «Развитие детского здравоохранения в Ярославской области» на 2020–2024 годы.
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