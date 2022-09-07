Ярославль, , 11:43 — REGNUM В Ярославле власти планируют потратить на строительство соматического корпуса областной детской больницы 2 млрд 740 млн рублей. Об этом сообщает портал ЯрНьюс со ссылкой на портал госзакупок.

Ярославская областная детская больница Odkb76.ru

Новое здание стационарного пятиэтажного корпуса на 160 коек появится на Тутаевском шоссе. Аукцион на обоснование инвестиций по возведению здания был объявлен ещё в мае этого года.

«Основным функциональным назначением объекта является оказание высококвалифицированной, специализированной, круглосуточной, плановой и экстренной, эндокринологической, гастроэнтерологической, нефрологической, онкологической, гематологической, а также пульмонологической, аллергологической, кардиологической, в том числе реабилитационной помощи детям Ярославской области», — отмечалось в техзадании.

Аукцион на само строительство корпуса больницы пока не объявлен, но, вероятно, это произойдёт в ближайшее время.

Напомним, объект вошёл в целевую программу «Развитие детского здравоохранения в Ярославской области» на 2020–2024 годы.

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