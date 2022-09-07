Нью-Дели, , 11:33 — REGNUM Полиция Дели объявила, что после масштабной операции им удалось арестовать двух афганских граждан по обвинению в контрабанде более 320 кг наркотиков.

Арест ElisaRiva

Комиссар полиции Дели Харгобиндар Дхаливал заявил Hindustan Times, что существует связь между этими наркоторговцами и террористическими группами в Индии.

Полиция Дели назвала имена обвиняемых: Мустафа Станакзай, 23 года, из Кабула, и Рахимулла Рахими, 44 года, из Кандагара.

По словам Дхаливала, предварительные выводы показывают, что существует «чёткая связь» между этими контрабандистами и террористическими сетями в Индии. Комиссар полиции отметил, что наркотики являются источником финансирования террористических групп в Индии.

Он добавил, что наркотики ввозятся в Индию контрабандой под видом экспортных товаров Афганистана, таких как гипс.