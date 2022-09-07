Осло, , 11:32 — REGNUM Норвегия открыта для обсуждения потенциальных долгосрочных газовых соглашений и предельных цен на голубое топливо с европейскими партнерами, чтобы помочь им облегчить бремя энергетического кризиса, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре газете Financial Times 7 сентября.

Норвежская платформа по добыче газа Swinsto101

Норвегия уже увеличила поставки газа в Европу на 10% в 2022 году и хочет, чтобы ее признали «предсказуемым и долгосрочным» партнером, заявил Стёре.

«Я прекрасно понимаю, что в Европе сейчас идут глубокие дебаты о том, как работают энергетические рынки, как обеспечить более доступные цены для граждан, семей, промышленности и как справиться с дефицитом газа», — цитирует FT слова премьер-министра.

Отвечая на вопрос, может ли Норвегия пойти на добровольное ограничение цен, Стёре сказал: «Я не закрываю дверь для любых идей, которые могут продвинуть Европу вперед. Норвегия глубоко заинтересована в том, чтобы уменьшить нестабильность, повысить надежность для наших союзников и партнеров».

Генеральный директор норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль сообщил Financial Times, что несколько европейских клиентов обратились с запросом о различных вариантах поставок газа, включая долгосрочные контракты. «Мы всегда открыты для обсуждения различных договоренностей по поставкам газа, и это включает также долгосрочные контракты на поставку газа», — сказал он.

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