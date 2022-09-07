Уфа, , 11:43 — REGNUM Объем инвестиций вырос в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев в своем телеграм-канале.

Цены Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что согласно данным на август 2022 года в республике было зарегистрировано свыше 70 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Чиновник отметил, что объем инвестиций по результатам первых шести месяцев 2022 года в регионе вырос в 1,6 раза к уровню аналогичного периода 2021 года.

Гусев сообщил, что по итогам семи месяцев 2022 года объем розничного товарооборота в Башкирии увеличился на 86,5 млрд рублей.

«Касаемо оптовой торговли, мы также фиксируем рост, он составил чуть более 85 млрд рублей. Сам показатель оборота составил порядка 730 млрд рублей», — сообщил он.

Чиновник также отметил, что оборот общественного питания в Башкирии увеличился в сопоставимой оценке на 4,1% и составил 16,9 млрд рублей.

«Касаемо алкогольного рынка, то количество лицензиатов и лицензированных точек в республике растет. По итогам семи месяцев 2022 года фиксируем рост акцизов на 14,8% к уровню соответствующего периода прошлого года», — заявил министр.