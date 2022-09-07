Рига, 7 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Латвия, Литва и Эстония договорились ограничить перемещения российских граждан через границы с Россией и Белоруссией. Об этом латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил 7 сентября, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Он отметил, что для водителей грузовиков, дипломатов, а также тех, кто пересекает границу по гуманитарным и семейным причинам, сделают исключение. Другие обладатели шенгенских виз не смогут попасть в прибалтийские страны ни пешком, ни на автомобилях.

«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан РФ через их границы с РФ и Белоруссией», — сказал Ринкевичс.

Правительства стран Прибалтики объявят об ограничениях в ближайшие дни.

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