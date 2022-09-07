Кострома, 7 сентября 2022, 11:44 — REGNUM В поликлиниках Костромской области возникают очереди из-за подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом со ссылкой на директора департамента здравоохранения региона Николая Гирина сообщает «СМИ 44».
За последнюю неделю в Костромской области выявили 3800 заболевших различными ОРВИ, что на 26% больше, чем неделей ранее. Наибольшие проблемы с обслуживанием пациентов испытывают костромские поликлиники. Для решения проблемы депздрав намерен привлечь 80 ординаторов и 50 студентов медколледжей, которые могут сконцентрироваться на работе в колл-центрах и распределять потоки больных в поликлиниках.