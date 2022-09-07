Кострома, 7 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В поликлиниках Костромской области возникают очереди из-за подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом со ссылкой на директора департамента здравоохранения региона Николая Гирина сообщает «СМИ 44».

Наталья Диева ИА REGNUM В костромской поликлинике

«В пик приёма — утренние часы в поликлиниках возникают очереди. При том, что медицинские учреждения работают в 2-3 смены — до 18:00. Хочу отметить, что граждане могут приходить на приём не только утром, но и во второй половине дня», — сказал врач.

За последнюю неделю в Костромской области выявили 3800 заболевших различными ОРВИ, что на 26% больше, чем неделей ранее. Наибольшие проблемы с обслуживанием пациентов испытывают костромские поликлиники. Для решения проблемы депздрав намерен привлечь 80 ординаторов и 50 студентов медколледжей, которые могут сконцентрироваться на работе в колл-центрах и распределять потоки больных в поликлиниках.