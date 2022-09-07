Владивосток, , 11:29 — REGNUM Российский рубль, китайский юань и индийскую рупию можно использовать для того, чтобы прекратить в мировой торговле «долларовое устрашение». Об этом 7 сентября заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр и глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Юань. Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крупные державы применяют политику «долларового устрашения»… по моему мнению, в мировой торговле можно использовать такие же валюты, как рубль, юань и рупию», — сказал он.

Кроме того, лидер Мьянмы также предложил в качестве замена американского доллара использовать систему прямого товарообмена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании в ходе VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября доказал обоснованность и логичность действий России в Донбассе.