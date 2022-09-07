Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит) выпустила видео на песню Ungrateful. Об этом сообщает издание Pitchfork.

Megan Thee Stallion Цитата из видеоклипа Ungrateful

По сюжету ролика, артистка отправляется на похороны, надевая дорогостоящее платье с вуалью. Режиссёром работы выступил Колин Тилли, ранее сотрудничавший с Future, Lil Yachty, Nicki Minaj, Tyga и многими другими музыкантами.

Напомним, в августе 2022 года Megan Thee Stallion опубликовала свой новый альбом под названием Traumazine. В записи 18-трековой пластинки приняли участие Дуа Липа, Future, Key Glock и другие.

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