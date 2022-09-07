Вашингтон, 7 сентября 2022, 11:29 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит) выпустила видео на песню Ungrateful. Об этом сообщает издание Pitchfork.
По сюжету ролика, артистка отправляется на похороны, надевая дорогостоящее платье с вуалью. Режиссёром работы выступил Колин Тилли, ранее сотрудничавший с Future, Lil Yachty, Nicki Minaj, Tyga и многими другими музыкантами.
Напомним, в августе 2022 года Megan Thee Stallion опубликовала свой новый альбом под названием Traumazine. В записи 18-трековой пластинки приняли участие Дуа Липа, Future, Key Glock и другие.
Читайте ранее в этом сюжете: Джастин Бибер отменил гастроли из-за проблем со здоровьем