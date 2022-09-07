Таллин, , 11:28 — REGNUM

Инфляция Picserver.org

Индекс потребительских цен в августе нынешнего года повысился в Эстонии по сравнению с августом 2021 года на 24,8%. Это рекордный показатель с середины 1990-х годов, сообщил Департамент статистики со ссылкой на собственные данные.

Наибольшее влияние на индекс потребительских цен в августе по-прежнему оказывал рост цен, связанный с коммунальными расходами и продуктами питания. Так, товары были дороже по сравнению с августом годовой давности на 18,3% и услуги — на 37,6%.

По словам ведущего аналитика департамента Виктории Трасанов, изменения цен, связанные с жильем, составили более 40% от рекордной инфляции.

«Поступившее в дома электричество было дороже на 205,9%, теплоэнергия (отопление) — на 61,7%, газ — на 244,2% и твердое топливо – на 100,0%. Бензин был дороже на 30,5% и дизельное топливо – на 46,9%», – добавила Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с августом 2021 года более всего подорожал сахар (81,2%). Мука и крупы подорожали на 75,2%, специи — на 57,6%, прочие масла — на 56,5% и яйца – на 50,9%.

Эстония удерживает первенство по уровню инфляции среди стран еврозоны уже пятый месяц подряд.