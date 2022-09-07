Москва, 7 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Сегодня, 7 сентября, президент России Владимир Путин поздравил президента Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару с 200-летием провозглашения независимости страны, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что хорошую отдачу даёт сотрудничество России и Бразилии, взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, G20 и других многосторонних структур.

«Бразилия является весьма авторитетным членом международного сообщества, играет важную роль в мировой экономике», — отметил Путин и пожелал гражданам страны процветания.

ИА REGNUM ранее сообщало, в феврале 2022 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Жаира Болсонару.

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