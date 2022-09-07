* ИГ — запрещённая в России организация

Эль-Хасака, Сирия, 7 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Силы курдского ополчения «Асаиш» провели масштабную операцию в лагере для беженцев «Аль-Холь», где содержатся члены семей боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 сентября сообщает курдское информационное агентство ANHA.

U.S. Department of State Лагерь сирийских беженцев

По данным журналистов, в ходе рейда ополченцами были задержаны женщины, занимающиеся идеологической обработкой детей беженцев в интересах радикалов.

Кроме того, в руки ополченцев попали боеприпасы и оружие, укрываемые членами группировки на территории лагеря. Бойцы ополчения изъяли у жителей лагеря экстремистскую литературу и мобильные телефоны, при помощи которых они могут налаживать связь с кураторами из числа лидеров группировки.

Ранее силы курдского ополчения начали операцию «Гуманитарная безопасность» в лагере «Аль-Холь». За время операции ополченцы освободили десятки человек, содержавшихся террористами в рабстве, а также вскрыли ряд подпольных ячеек, развёрнутых боевиками в рядах беженцев.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.