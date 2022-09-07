Симферополь, 7 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Свыше трёх тысяч лифтов в Крыму эксплуатируются 35 лет и более при допустимом сроке в 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 7 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

По информации заместителя председателя Совета министров Республики Крым Светланы Масловой, на территории региона насчитывается более трех тысяч лифтов, срок эксплуатации которых 35 лет и более. Допустимый срок — 25 лет, однако лифты проходили необходимое обслуживание и Ростехнадзор выдавал разрешения для дальнейшей эксплуатации. Для ремонта всех лифтов с вышедшим сроком эксплуатации, необходимо более 4 млрд рублей.

«В этом году из федерального бюджета мы получили 3,8 млрд рублей на проведение неотложных работ по ремонту кровель, получили деньги на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в прошлом году в Керчи и Ялте. Также получены деньги на замену 447 лифтов в 21-м муниципальном образовании», — уточнила Маслова.

Она сообщила, что на сумму в 5,2 млрд руб. заказаны и частично выполнены работы по капитальному ремонту жилых домов, в том числе на замену лифтов выделено 1,4 млрд рублей.

«Отбор тендеров на поставку лифтов был очень жестким, были жалобы в Федеральную антимонопольную службу, все тщательно проверялось, в итоге контракты заключены, началась поставка лифтов и постепенно начнется их сборка по указанным в программе адресам», — отметила Светлана Маслова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщали, что в 2022 году в регионе планируется заменить около 500 лифтов в многоквартирных домах, полностью решить проблему с лифтовым оборудованием планировали в течение двух лет.