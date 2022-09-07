Москва, , 11:29 — REGNUM Уход ряда западных компаний из России открыл новые возможности для Китая. Китайские предприниматели готовятся воспользоваться ими, заявил директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что китайские компании уже участвуют в создании автомобильных и промышленных производств в России. Также реализуются проекты в области горнорудной и химической промышленности, сельского хозяйства.

«Уход ряда западных компаний с нашего рынка открывает для бизнесменов из Китая дополнительные возможности, и мы видим, что они готовятся ими воспользоваться», — сказал Зиновьев в интервью РИА Новости.

Особое внимание, добавил дипломат, уделяется развитию сотрудничества и созданию предприятий на Дальнем Востоке России, где действуют специальные меры господдержки. В этом регионе уже работают десятки китайских компаний, объёмы инвестиций исчисляются миллиардами долларов.

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