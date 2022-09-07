Москва, 7 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Уход ряда западных компаний из России открыл новые возможности для Китая. Китайские предприниматели готовятся воспользоваться ими, заявил директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Он отметил, что китайские компании уже участвуют в создании автомобильных и промышленных производств в России. Также реализуются проекты в области горнорудной и химической промышленности, сельского хозяйства.

«Уход ряда западных компаний с нашего рынка открывает для бизнесменов из Китая дополнительные возможности, и мы видим, что они готовятся ими воспользоваться», — сказал Зиновьев в интервью РИА Новости.

Особое внимание, добавил дипломат, уделяется развитию сотрудничества и созданию предприятий на Дальнем Востоке России, где действуют специальные меры господдержки. В этом регионе уже работают десятки китайских компаний, объёмы инвестиций исчисляются миллиардами долларов.

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