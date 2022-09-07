Омск, 7 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Трёхлетний мальчик погиб, выпав из окна шестого этажа в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окна дома

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Трагедия произошла вечером 6 сентября. По версии следствия, трёхлетний мальчик, пока его мать была с пятилетним сыном в другой комнате, залез на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Ребёнок выпал из окна и скончался от полученной травмы. Отец в это время был на работе.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Проверку по данному факту также проводят сотрудники полиции. Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, ребёнок выпал из окна в Центральном округе Омска на улице 5-й Армии.

Мать обнаружила, что младший сын пропал, проверила все комнаты, а затем обратила внимание на раскрытое в спальне окно. Рядом стоял детский велосипед. Мальчик воспользовался им в качестве подставки, чтобы забраться на подоконник.

Предварительно установлено, что ограничители были установлены на всех окнах квартиры, кроме окна в спальне.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 1 сентября из окна многоэтажного дома выпал мальчик. Спасти ребёнка не удалось.

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