Мурманск, 7 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Строительство порта «Лавна» в Мурманской области завершено на 47%. Объект планируют сдать к концу 2023 года. Об этом в интервью PortNews сообщил глава Госудасртвенной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих.

Gov-murman.ru Строительство угольного терминала «Лавна»

«Мы планируем запустить угольный терминал во второй половине 2023 года. В современных реалиях особое значение приобретают ключевые преимущества порта «Лавна» — это, в первую очередь, наличие прямого выхода к нейтральным водам. Кроме того, порт является глубоководным и незамерзающим, что позволяет круглогодично принимать суда с максимальной осадкой и грузоподъёмностью 150 тыс. тонн».

Как сообщало ИА REGNUM, порт «Лавна» региональные власти называют ключевым элементом в реализации проекта Мурманского транспортного узла (МТУ). Объём инвестиций в проект строительства порта заявлен в 34 млрд рублей. Согласно проекту, провозная способность подходов к Мурманску в 2024 году составит 45 млн тонн в год, из них 18 млн тонн — к угольному терминалу «Лавна».