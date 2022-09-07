Стокгольм, 7 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Как в стане Социал-демократов, так и в партруководстве Центристов сейчас ведется «лихорадочная работа» по подготовке к возможному сотрудничеству в рамках одного правительства. Об этом 7 сентября сообщили ведущие СМИ. В частности, газета DN вообще написала со ссылкой на источники, что Социал-демократы часто согласовывают свои политические решения с партийным руководством Центристов.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Кроме того, отношения между лидером Центристов Анни Лёф и лидер Социал-демократов Магдаленой Андерссон считаются особенными.

«Люди что-то чувствуют, когда их видят вместе на фотографиях», — сказал изданию источник из Социал-демократов.

Ранее в августе Анни Лёф заявила, что предпочитает Магдалену Андерссон на посту премьер-министра лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону. 4 сентября Лёф заявила в интервью Aftonbladet, что никаких переговоров между партиями не проводилось.