Тюмень, 7 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Тюменской области предотвращена попытка доставки запрещённых предметов и веществ в колонию строгого режима №1. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Во время патрулирования прилегающей к колонии территории сотрудники УФСИН задержали 39-летнего мужчину при попытке доставить запрещённые предметы в ИК-1 через канализационную сеть.

При личном досмотре у задержанного обнаружилась портативная колонка, внутри которой находились шесть свёртков, обмотанных изолентой. В них обнаружились инъекционные шприцы, сотовый телефон с зарядным устройством и кабель USB, более трёх литров с жидкостью с характерным запахом этилового спирта, и две пластиковые бутылки с томатным соком, а также синтетический наркотик.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Тюмени бывший начальник исправительной колонии N1 был приговорён к восьми годам лишения свободы за взяточничество.