Стокгольм, 7 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Шведские демократы, похоже, наберут больше голосов, чем Умеренные, главная оппозиционная партия придерживается решения не допускать Шведских демократов в правое правительство, которое может сформироваться в Швеции после 11 сентября. В свою очередь политологи, с которыми поговорили журналисты газеты DN, считают, что Умеренные могут изменить свое мнение уже на выборах 2026 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

Андерс Саннерштедт, доцент политологии Университета Лунда, считает, что Умеренные в долгосрочной перспективе отступят от сегодняшней позиции.

«Вся история Шведских демократов в 2000-е годы показывает, что с каждыми выборами они постепенно проходили процесс нормализации», — отметил эксперт.

Анн-Катрин Юнгар, доцент политологии Седертурнского университета, рассуждает аналогично. Среди прочего она указывает на другие европейские страны, где правоцентристские партии либо допустили в правительство праворадикальные партии, либо создали межблочные коалиции.